Nóng 24h: Rủ thiếu nữ 17 tuổi vào nhà nghỉ sử dụng ma túy rồi hiếp dâm

6. Người đàn ông chấp nhận án tù chung thân do thiêu chết vợ: Theo bản án sơ thẩm, Ngô Văn Hùng (37 tuổi) và vợ Nguyễn Thị Vinh (32 tuổi, vợ của bị cáo) làm thuê cho một cửa hàng gas ở Hà Nội. Do Hùng thường xuyên cờ bạc, nhiều lần khuyên can bất thành, chị Vinh muốn ly hôn song không được Hùng đồng ý. Bực tức trước thái độ của vợ, tối 3/2/2018, Hùng tới cửa hàng vợ, rút xăng từ xe máy rồi tưới vào chị Vinh rồi đuổi theo châm lửa. Chị Vinh tử vong sau đó, còn Hùng bị bỏng 25%. Trong ảnh: Bị cáo Hùng tại phiên tòa sơ thẩm. (Theo Vietnamnet)