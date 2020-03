Nóng 24h: Tung tin giả về dịch Covid-19, nhiều đối tượng bị xử phạt

2. Cảnh cáo người phụ nữ đưa tin “33 người nhiễm covid-19 ở Bình Thuận”: Trước đó, bà H.T.M.A, ngụ phường Bình Tân, thị xã La Gi đăng dòng trạng thái: “Khu phố 14 phường Phú Thủy (TP Phan Thiết) có 33 người dương tính bị cách ly” lên mạng xã hội. Ngay khi nắm thông tin, Công an thị xã La Gi đã mời bà A lên làm việc. Tại CQĐT, bà này thừa nhận do lo lắng về tình hình dịch bệnh, thấy thông tin tương tự từ tài khoản facebook khác nên cũng “đăng theo” mà không kiểm chứng. Trước thái độ thành khẩn và hợp tác của bà A., cơ quan chức năng đã cảnh cáo và yêu cầu không thực hiện các hành vi tương tự. Trong ảnh: Công an mời bà A lên làm việc.