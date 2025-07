Nữ sinh dùng 3 tài khoản mạng xã hội để xúc phạm người khác

Triệu tập 2 chủ tài khoản facebook đăng tin sai sự thật liên quan vụ “bắt cóc trẻ em”

VOV.VN - Ngày 31/5, Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp với Công an Phường Nại Hiên Đông, Công an thành phố Đà Nẵng tiến hành làm việc với bà L.T.H, trú tại phường Nại Hiên Đông, chủ tài khoản facebook “L.H” để làm rõ hành vi livestream với nội dung “bắt cóc con nít”.