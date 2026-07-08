Nuôi nhốt trái phép đại bàng và diều hâu, một người bị xử phạt

Tóm tắt

VOV.VN - Lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long phát hiện một người đàn ông nuôi nhốt 1 cá thể đại bàng và 5 cá thể diều hâu thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB. Chủ nuôi không xuất trình được hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

