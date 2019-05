Ông chủ Nhật Cường mobile bỏ trốn đúng ngày khám xét chuỗi cửa hàng?

Bùi Quang Huy sinh ngày 12/06/1974 tại Hà Nội, Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh, Nghề nghiệp: Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường; Nơi cư trú: Phòng W2107&08, Chung cư Golden WestLake, 151 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội.

Tổng giám đốc Nhật Cường mobile (góc trái) bị khởi tố tối 14/5.

Ông chủ Nhật Cường mobile được cho là đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú ngày 9/5. Như vậy, Bùi Quang Huy đã bỏ trốn đúng ngày chuỗi cửa hàng Nhật Cường mobile bị khám xét tại Hà Nội.

Thời điểm đó, cơ quan điều tra Bộ Công an tiến hành khám xét toàn bộ hệ thống cửa hàng Nhật Cường mobile. Trong đó, có cửa hàng chính tại địa chỉ 33 Lý Quốc Sư, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Trong ngày, toàn bộ chuỗi cửa hàng của Nhật Cường mobile tại Hà Nội đã đóng cửa.

Nhật Cường mobile thuộc công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường, có giấy phép ĐKKD số 01011.38364 do Sở KHĐT Hà Nội cấp ngày 20/06/2001. Người đại diện pháp luật là ông Bùi Quang Huy, với ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông. Nhật Cường Mobile tiền thân là cửa hàng sửa chữa điện thoại. Hệ thống có 9 cửa hàng bán lẻ tại Hà Nội, một trung tâm bảo hành được cho là lớn nhất khu vực phía Bắc và một trung tâm ERP tại TP HCM..

Cửa hàng chính của Nhật Cường mobile ở 33 Lý Quốc Sư đóng cửa sau khi bị khám xét.

Đến ngày 14/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án số 27/C03-P14 về tội “Buôn lậu” theo Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015 và tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015, xảy ra tại Công ty Nhật Cường.

Đồng thời, ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam, Lệnh khám xét đối với Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường và 8 đồng phạm về tội “Buôn lậu” quy định tại Khoản 4 Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015 và tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015.



Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với các bị can theo đúng quy định của pháp luật

Tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội ngày 14/5, trả lời báo chí về việc Công ty Nhật Cường bị Công an khám xét có ảnh hưởng gì đến hệ thống công nghệ thông tin trực tuyến của thành phố Hà Nội hay không, bởi đây là đơn vị được cho là đang triển khai nhiều hệ thống dịch vụ công cho Hà Nội, ông Trần Xuân Hà, Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho biết: “Toàn bộ hệ thống hoạt động bình thường"



Tại Hà Nội, Nhật Cường là đơn vị trúng thầu xây dựng 126 dịch vụ trực tuyến công, như cơ sở dữ liệu dân cư, phần mềm lưu trú trực tuyến, đặc biệt là giải pháp dịch vụ công trực tuyến liên thông 3 cấp, phần mềm quản lý tội phạm, hệ thống quản lý quỹ nhà tái định cư các cấp quận/huyện, phần mềm tuyển sinh đầu cấp.../.