Chuyên mục chính
Tóm tắt
VOV.VN - Ngày 9/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can để điều tra về các hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trong đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn.
Tags hiển thị
đường dây, cá độ, bóng đá, Công an, Đắk Lắk
Video
https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok-pha-duong-day-ca-do-bong-da-giao-dich-gan-200-ty-dong.m3u8
Chuyên mục
Transcode status
2
Transcode output
2026-07/tiktok-pha-duong-day-ca-do-bong-da-giao-dich-gan-200-ty-dong.m3u8
Tác giả
PV/VOV.VN
Hiển thị quảng cáo trong bài
Bật