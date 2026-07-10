Tóm tắt

VOV.VN - Ngày 9/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can để điều tra về các hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trong đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn.