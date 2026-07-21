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VOV.VN - Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hải Phòng vừa triệt phá thành công một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet trong mùa World Cup 2026, với tổng số tiền giao dịch hơn 11 tỷ đồng.
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đường dây, cá độ, bóng đá
Video
https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok-pha-duong-day-ca-do-bong-da-qua-mang-giao-dich-hon-11-ty-dong-o-hai-phong.m3u8
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2026-07/tiktok-pha-duong-day-ca-do-bong-da-qua-mang-giao-dich-hon-11-ty-dong-o-hai-phong.m3u8
Tác giả
PV/VOV.VN
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