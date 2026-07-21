Tóm tắt

VOV.VN - Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hải Phòng vừa triệt phá thành công một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet trong mùa World Cup 2026, với tổng số tiền giao dịch hơn 11 tỷ đồng.