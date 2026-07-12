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Phá đường dây môi giới mại dâm giá 150 triệu/tour, có cả hoa hậu, idol TikTok

Chủ Nhật, 14:17, 12/07/2026
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VOV.VN - Nhóm kín Telegram mang tên “Rachel Premium Edition” và một số nhóm khác có dấu hiệu hoạt động môi giới mại dâm quy mô lớn tại nhiều tỉnh.

Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, qua công tác nắm tình hình tội phạm trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phát hiện nhóm kín Telegram mang tên “Rachel Premium Edition” và một số nhóm khác có dấu hiệu hoạt động môi giới mại dâm quy mô lớn tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Sau khi báo cáo Ban Giám đốc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh, làm rõ.

Quá trình điều tra cơ quan công an xác định, các đối tượng hoạt động hoàn toàn trên không gian mạng, sử dụng ứng dụng nhắn tin mã hóa, thanh toán qua USDT và tài khoản ngân hàng. Các đối tượng không có địa điểm cố định, chủ yếu tự thỏa thuận địa điểm phạm tội, gây nhiều khó khăn cho lực lượng trinh sát.

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Nguyễn Thị Thảo và Vi Thị Nụ bị khởi tố về tội “Môi giới mại dâm”. Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh

Sau một thời gian áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Ban Chuyên án phá án thành công. Tại một khu nghỉ dưỡng cao cấp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng công an bắt quả tang 2 cặp đôi đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Quá trình làm việc, các đối tượng khai nhận mua bán dâm qua nhóm “Rachel Premium Edition” do người sử dụng nickname “Rachel” trực tiếp điều hành. Hình thức chủ yếu là đi tour từ Hà Nội vào các tỉnh phía Nam với giá 18 triệu đồng/ngày.

Cùng thời điểm, lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Thảo (SN 2000, trú xã Như Thanh, Thanh Hóa) tại căn hộ chung cư thuê ở Hà Nội.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Nguyễn Thị Thảo là kẻ chủ mưu, đóng vai trò Admin của nhiều nhóm Telegram. Thảo đăng tải quảng cáo khoảng 50 gái mại dâm, trong đó có nhiều hoa hậu, á hậu và idol TikTok. Khách phải đóng phí hội viên từ 500.000 đồng (nhóm thường) đến 2.000.000 đồng (nhóm cao cấp) để xem “hàng”. Giá dịch vụ dao động từ 5 triệu đồng/lần (tàu nhanh) đến 150 triệu đồng/lần (đi tour 02-05 ngày). Vi Thị Nụ (SN 2005, trú phường Phương Liễu, Bắc Ninh) được xác định là người môi giới tích cực.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Thị Thảo và Vi Thị Nụ về tội “Môi giới mại dâm”. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

 

Theo Nguyễn Vương/VTCNews
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