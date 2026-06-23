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Tóm tắt
VOV.VN - Từ manh mối 10 chiếc nỏ thủy tinh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã lập chuyên án, triệt phá thành công một đường dây sản xuất, cung cấp dụng cụ sử dụng ma túy quy mô đặc biệt lớn, khởi tố 12 đối tượng và thu giữ hơn 100.000 tang vật liên quan.
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Từ khóa
Phá đường dây sản xuất, mua bán "đồ chơi" ma túy
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