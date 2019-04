Phá sòng bạc ở Bình Dương, tạm giữ 21 đối tượng cùng 150 triệu đồng

Ngày 7/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã triệt phá sòng bạc quy mô lớn tại khu đất trống thuộc khu phố 1B, phường An Phú, thị xã Thuận An (Bình Dương).



Tang vật thu giữ (ảnh L.A)

Sau nhiều ngày đeo bám, các trinh sát phát hiện khu đất trên xuất hiện hàng chục đối tượng lắc tài xỉu thắng thua bằng tiền với số lượng lớn và tiến hành vây bắt.

Phát hiện Công an, các con bạc tháo chạy thoát thân, nhưng đều bị khống chế.

Tại hiện trường, Công an bắt giữ 21 con bạc, thu giữ hơn 150 triệu đồng, 10 xe máy và nhiều tang vật khác có liên quan./.

Theo C. Bình/Công an nhân dân

