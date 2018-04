Phát hiện 14 "nam thanh nữ tú" đang "phê" ma túy trong Karaoke Ngọc Hà

Ngày 17/4, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, vừa phát hiện bắt quả tang một nhóm thanh niên (gồm 10 nam, 4 nữ) đang sử dụng ma túy trong một phòng hát.

Theo đó, vào khoảng 1 giờ ngày 14/4, Công an huyện Hoa Lư kiểm tra hành chính quán Karaoke Ngọc Hà tại thôn Áng Ngũ, xã Ninh Hòa, huyện Hoa Lư do vợ chồng Lê Ngọc Hà (35 tuổi) và Trần Thị Hòa (30 tuổi) ở thôn Trường Thịnh, xã Trường Yên là chủ quán. Các đối tượng tại cơ quan công an huyện Hoa Lư (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Tại đây, phát hiện 14 thanh niên gồm 10 nam và 4 nữ đang hát karaoke và có biểu hiện sử dụng ma túy, lực lượng chức năng đã thu giữ đĩa sứ, kéo và vỏ túi nilon.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận, khoảng 21h ngày 13/4, sau khi ăn tối các đối tượng rủ nhau đi hát. Trên đường đi Nguyễn Ngọc Tùng (31 tuổi, trú tại thôn Tràng An, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư) đã mua 3 gói Ketamin với giá 2 triệu đồng để mang đến quán hát cùng nhau sử dụng.

Hiện, cơ quan điều tra đang hoàn tất thủ tục để xử lý theo quy định của pháp luật./.