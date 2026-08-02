Tóm tắt

VOV.VN - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phát hiện, triệt phá hai nhóm với 37 người nước ngoài hoạt động lừa đảo trên không gian mạng tại phường Võ Cường. Trong đó, tại Khu đô thị Him Lam, lực lượng chức năng phát hiện 20 người, gồm 4 trường hợp nhập cảnh trái phép, sử dụng nhiều thiết bị điện tử để lập sàn thương mại điện tử giả mạo nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người Trung Quốc.

