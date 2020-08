Phát hiện 7 người nước ngoài đánh bạc qua mạng 35 tỉ đồng

Chiều nay (11/8), Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang xử lý nhóm người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam và tổ chức thực hiện hành vi đánh bạc qua mạng internet.

Các đối tượng nước ngoài cùng tang vật tại cơ quan công an.

Trước đó, từ nguồn tin báo của người dân và bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã phá thành công chuyên án, phát hiện nhóm 7 người nước ngoài đang lưu trú tại thành phố Huế có biểu hiện vi phạm pháp luật. Các đối tượng có dấu hiệu vi phạm gồm: Xiang Jie, Zeng Jiale, Yu Lijun, Chen Dao Guang, Liu JianFei, Chen JianJing, Xu HongFeng, trong độ tuổi từ 20 đến 43 tuổi.

Điều tra bước đầu cho thấy, các đối tượng này đã tổ chức đánh bạc qua mạng internet. Thủ đoạn của nhóm này là sử dụng máy tính để bàn và điện thoại thông minh có kết nối mạng, truy cập vào website có địa chỉ: https:kkw878.com để tham gia đánh bạc trực tuyến với người Trung Quốc. Việc thanh toán tiền thắng thua được trả bằng Nhân dân tệ thông qua các tài khoản điện tử được mở tại ngân hàng Agribank- Trung Quốc.

Đối tượng người nước ngoài đang khai nhận với công an.

Theo Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, số đối tượng này đã thực hiện hành vi vi phạm với thống kê ban đầu tương đương với khoảng 35 tỷ đồng. Thượng tá Lê Quang Tuấn, Trưởng phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vụ việc để xử lý và sẽ buộc các đối tượng phải xuất cảnh theo đúng quy định pháp luật.

Thượng tá Lê Quang Tuấn nói: “Cũng khuyến cáo các cơ sở lưu trú khi đón khách nước ngoài hết sức hợp tác với cơ quan chủ quản, chính quyền địa phương thực hiện việc đăng ký lưu trú rõ ràng, chính xác. Và đồng thời thường xuyên để ý những đối tượng cư trú lâu ngày, có những biểu hiện bất minh về tiền bạc, đi lại không được rõ ràng hoặc sử dụng các thiết bị công nghệ cao, đó là nhưng biểu hiện không bình thường đối với khách du lịch người nước ngoài khi đến thăm Việt Nam”./.