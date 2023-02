Phát hiện, bắt giữ 1 vụ vận chuyển than trái phép tại Sơn La

Theo đó, trong quá trình thực hiện tuần tra, kiểm soát tại Bản Páp, xã Mường Do, huyện Phù Yên (Sơn La), tổ công tác liên ngành, do Phòng Cảnh sát Môi trường (Công an tỉnh Sơn La) và Công an huyện Phù Yên chủ trì đã phát hiện tại sân kho của bà Đỗ Hải Yến, SN 1978, ở bản Páp, xã Mường Do có tập kết khoảng 98 tấn than và một số phương tiện phục vụ vận chuyển khoáng sản. Kiểm tra khu vực có điểm mỏ than, phát hiện 2 máy xúc đang dừng hoạt động, 2 đống than chờ xúc lên xe.

Lực lượng chức năng phát hiện 2 máy xúc

Qua đấu tranh khai thác, lực lượng chức năng xác định Đỗ Hải Yến được một người đàn ông tên Đô không rõ họ và địa chỉ thuê vận chuyển than từ địa điểm khai thác là khu vực rừng phòng hộ xã Tường Phong, huyện Phù Yên về tập kết tại sân kho của gia đình tại bản Páp, xã Mường Do với giá 80.000đ/m3.

Sau khi thỏa thuận giao dịch, Đô cho biết địa điểm khai thác đã được cấp phép, sau đó, Yến đã liên hệ thuê 4 đối tượng để vận chuyển. Các lái xe khai nhận cứ lên bãi là có máy xúc than rồi vận chuyển ra điểm tập kết và không biết ai điều khiển máy xúc cũng như không biết chủ khoáng sản là ai.

Hiện, Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Sơn La đã lập biên bản vụ việc, tạm giữ các đối tượng liên quan và các phương tiện để tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật./.