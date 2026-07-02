Tóm tắt

VOV.VN - Qua kiểm tra tại Trạm trộn bê tông AP thuộc Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh vật liệu xây dựng AP, Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện doanh nghiệp đổ trái quy định hơn 1.800 tấn chất thải rắn ra môi trường và xả nước thải chưa qua xử lý.

