Phát hiện gần 100kg hàn the tại cơ sở sản xuất giò chả ở Bình Giang, Ninh Bình

Theo đó, vào khoảng 5h ngày 10/5, lực lượng Công an xã Bình Giang phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Đội Quản lý thị trường và các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất giò chả Bảng An, thôn 3 Vũ Bản, xã Bình Giang.

Chủ cơ sở là ông Nguyễn Văn Bảng (sinh năm 1958, trú tại thôn 3 Vũ Bản). Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 155kg giò chả thành phẩm (gồm 146kg giò và 9kg chả) cùng gần 99,8kg hàn the – chất cấm sử dụng trong chế biến thực phẩm theo quy định.

Giò chứa hàn the gây hại cho sức khỏe Ảnh(Minh họa)

Bước đầu, chủ cơ sở thừa nhận hành vi mua và sử dụng hàn the để pha chế trong quá trình sản xuất.

Hiện vụ việc đang được Công an xã Bình Giang phối hợp Phòng PC03 tiếp tục điều tra, lấy mẫu giám định, hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.