Phát hiện gần 100kg hàn the tại cơ sở sản xuất giò chả ở Bình Giang, Ninh Bình

Chủ Nhật, 12:25, 10/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - UBND xã Bình Giang (tỉnh Ninh Bình) vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh về việc phát hiện vi phạm quy định an toàn thực phẩm tại một cơ sở sản xuất giò chả trên địa bàn.

Theo đó, vào khoảng 5h ngày 10/5, lực lượng Công an xã Bình Giang phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Đội Quản lý thị trường và các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất giò chả Bảng An, thôn 3 Vũ Bản, xã Bình Giang.

Chủ cơ sở là ông Nguyễn Văn Bảng (sinh năm 1958, trú tại thôn 3 Vũ Bản). Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 155kg giò chả thành phẩm (gồm 146kg giò và 9kg chả) cùng gần 99,8kg hàn the – chất cấm sử dụng trong chế biến thực phẩm theo quy định.

phat hien gan 100kg han the tai co so san xuat gio cha o binh giang, ninh binh hinh anh 1
Giò chứa hàn the gây hại cho sức khỏe     Ảnh(Minh họa)

Bước đầu, chủ cơ sở thừa nhận hành vi mua và sử dụng hàn the để pha chế trong quá trình sản xuất.

Hiện vụ việc đang được Công an xã Bình Giang phối hợp Phòng PC03 tiếp tục điều tra, lấy mẫu giám định, hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

 

Vân Hồng-CTVTrần Hồng/VOV.VN
Tag: Bình Giang Ninh Bình hàn the giò chả PC03 Ninh Bình quản lý thị trường
Tin liên quan

Ăn giò chả có hàn the, người tiêu dùng bị ảnh hưởng sức khỏe ra sao?
Ăn giò chả có hàn the, người tiêu dùng bị ảnh hưởng sức khỏe ra sao?

VOV.VN - Trước việc Công an TP Hà Nội vừa phát hiện, triệt phá cơ sở kinh doanh giò chả tại phố cổ Hà Nội sử dụng hàn the, chuyên gia cảnh báo những nguy hiểm thầm lặng ảnh hưởng trực tiếp sức khỏe người tiêu dùng.

Phát hiện 300 tấn giò, chả có hàn the bán ra thị trường
Phát hiện 300 tấn giò, chả có hàn the bán ra thị trường

VOV.VN - Ngày 20/1, Công an TP Hà Nội cho biết, vừa phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra, phát hiện một cơ sở sản xuất, kinh doanh giò, chả trên địa bàn phường Hoàn Kiếm sử dụng hàn the - phụ gia bị cấm - trong quá trình sản xuất, tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe người tiêu dùng.

Mẹo nhận diện bún phở, giò chả dễ bị tẩm hàn the, đơn giản nhưng ít người biết
Mẹo nhận diện bún phở, giò chả dễ bị tẩm hàn the, đơn giản nhưng ít người biết

VOV.VN - Với một số mẹo đơn giản, chị em nội trợ có thể nhận diện giò chả, bún phở “bất thường” ngay từ cảm quan.

