Phát hiện một cơ sở thẩm mỹ hoạt động "chui" ở TP.HCM

Thực hiện Kế hoạch số 56 của UBND xã Phú Giáo về kiểm tra hoạt động các cơ sở hành nghề y, dược, thẩm mỹ năm 2026, Công an xã Phú Giáo đã phối hợp cùng Phòng Văn hóa - Xã hội và Trạm Y tế xã tiến hành kiểm tra đột xuất Hộ kinh doanh Thẩm mỹ Bee Hin, ở số 248, tổ 3, đường Độc Lập, ấp 7, xã Phú Giáo, do bà Nguyễn Thị Đ. làm chủ.

Công an kiểm tra cơ sở Thẩm mỹ Bee Hin

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở chỉ xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Cơ sở hoàn toàn không được cấp phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; bản thân chủ cơ sở cũng không có chứng chỉ hành nghề theo quy định.

Qua kiểm tra thực tế, đoàn công tác phát hiện cơ sở có bố trí phòng thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ cùng nhiều dụng cụ, thiết bị phục vụ hoạt động xâm lấn cơ thể, bao gồm: Dao mổ, bơm kim tiêm; Thuốc gây tê dạng tiêm, thuốc tiêm filler; Thuốc sát trùng và nhiều thiết bị y tế khác.

Công an kiểm tra bên trong cơ sở thẩm mỹ

Bên cạnh đó, cơ sở này còn lập Fanpage và tài khoản Facebook để đăng tải các nội dung quảng cáo, giới thiệu loạt dịch vụ thẩm mỹ xâm lấn như: tiêm filler, cắt mí, nhấn mí, cắt môi, tạo má lúm đồng tiền… Đây là các kỹ thuật chuyên môn vốn chỉ được phép thực hiện bởi bác sĩ có chuyên khoa phù hợp tại các cơ sở đủ điều kiện theo quy định pháp luật.

Bà Nguyễn Thị Đ. thừa nhận bản thân trực tiếp thực hiện các dịch vụ trên tại cơ sở dù không có bác sĩ chuyên môn, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai biến, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng của người dân.

Đoàn kiểm tra còn ghi nhận trong quá trình hoạt động, cơ sở này đã phát sinh các loại rác thải y tế nguy hại có nguy cơ lây nhiễm như kim tiêm sắc nhọn, bông băng dính máu. Tuy nhiên, số rác thải này không được thu gom, xử lý đúng quy định, gây nguy cơ ô nhiễm môi trường và lây lan dịch bệnh.

Nhiều thiết bị phục vụ hoạt động xâm lấn cơ thể được tìm thấy trong cơ sở thẩm mỹ

Hiện Công an xã Phú Giáo đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để tham mưu xử lý chủ cơ sở theo quy định của pháp luật.

Nhằm phục vụ công tác xác minh và xử lý vụ việc, Công an xã đề nghị những người từng thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ xâm lấn tại cơ sở Thẩm mỹ Bee Hin đến ngay Công an xã Phú Giáo để trình báo.