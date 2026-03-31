Phát hiện tàu chuyển 700 m³ đất “không giấy tờ” trên sông Hồng tại Ninh Bình

Thứ Ba, 17:34, 31/03/2026
VOV.VN - Khoảng 700 m³ đất san lấp không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ vừa được lực lượng chức năng phát hiện trên tuyến sông Hồng, đoạn qua địa bàn xã Trần Thương, tỉnh Ninh Bình.

Ngày 31/3/2026, Đội Cảnh sát đường thủy số 2 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh) đã hoàn thiện hồ sơ, chuyển Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý vụ việc theo thẩm quyền.

Trước đó, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, Tổ công tác của Đội Cảnh sát đường thủy số 2 phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện phương tiện thủy nội địa mang số đăng ký NB-8846 do Trần Văn Tùng (sinh năm 1982, trú tại thôn 3, xã Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) điều khiển, di chuyển theo hướng từ Hà Nội về Ninh Bình, vận chuyển số lượng lớn đất san lấp.

phat hien tau chuyen 700 m dat khong giay to tren song hong tai ninh binh hinh anh 1
Tổ công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý đối với hành vi vi phạm của phương tiện thủy nội địa NB-8846

Tại thời điểm kiểm tra, ông Trần Văn Tùng không xuất trình được hợp đồng mua bán, hợp đồng vận chuyển, hóa đơn hoặc chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số hàng hóa trên và khai nhận vận chuyển thuê từ Hà Nội về Hưng Yên để lấy phí.

Ngoài ra, người điều khiển phương tiện không có Giấy chứng nhận chuyên môn thuyền trưởng đúng hạng; phương tiện sử dụng Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đã hết hiệu lực.

Căn cứ quy định của pháp luật, Tổ công tác đã xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông theo thẩm quyền; riêng hành vi vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ đã được chuyển đến Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Vân Hồng-CTVTrần Hồng/VOV.VN
Tin liên quan

Bóc gỡ đường dây khai thác cát lậu trên sông Trà Khúc, Quảng Ngãi

VOV.VN - Thời gian qua, trên sông Trà Khúc, đoạn qua phường Trương Quang Trọng (thành phố Quảng Ngãi cũ), tỉnh Quảng Ngãi, tình trạng khai thác cát lậu xảy ra tinh vi, quy mô lớn vào ban đêm. Sau nhiều tuần mật phục, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã xác lập chuyên án, tổ chức đêm vây bắt nghẹt thở, bóc gỡ toàn bộ đường dây.

VOV.VN - Thời gian qua, trên sông Trà Khúc, đoạn qua phường Trương Quang Trọng (thành phố Quảng Ngãi cũ), tỉnh Quảng Ngãi, tình trạng khai thác cát lậu xảy ra tinh vi, quy mô lớn vào ban đêm. Sau nhiều tuần mật phục, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã xác lập chuyên án, tổ chức đêm vây bắt nghẹt thở, bóc gỡ toàn bộ đường dây.

Khai thác cát lậu 2 lần, nhận 9 tháng tù giam

VOV.VN - Ngày 28/11, Tòa án Nhân dân tỉnh Tiền Giang đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Minh Lỉnh (37 tuổi, ngụ xã Phú An, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) 9 tháng tù về tội "vi phạm quy định về khai thác tài nguyên".

VOV.VN - Ngày 28/11, Tòa án Nhân dân tỉnh Tiền Giang đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Minh Lỉnh (37 tuổi, ngụ xã Phú An, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) 9 tháng tù về tội "vi phạm quy định về khai thác tài nguyên".

Tạm giam chủ tịch, phó chủ tịch xã nơi xảy ra khai thác cát lậu

VOV.VN - 2 lanh đạo xã Phú Thanh và 1 công chức địa chính xã bị khởi tố, bắt tạm giam vì có liên quan đến việc khai thác cát lậu.

VOV.VN - 2 lanh đạo xã Phú Thanh và 1 công chức địa chính xã bị khởi tố, bắt tạm giam vì có liên quan đến việc khai thác cát lậu.

