Phát hiện tàu chuyển 700 m³ đất “không giấy tờ” trên sông Hồng tại Ninh Bình

Ngày 31/3/2026, Đội Cảnh sát đường thủy số 2 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh) đã hoàn thiện hồ sơ, chuyển Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý vụ việc theo thẩm quyền.

Trước đó, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, Tổ công tác của Đội Cảnh sát đường thủy số 2 phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện phương tiện thủy nội địa mang số đăng ký NB-8846 do Trần Văn Tùng (sinh năm 1982, trú tại thôn 3, xã Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) điều khiển, di chuyển theo hướng từ Hà Nội về Ninh Bình, vận chuyển số lượng lớn đất san lấp.

Tổ công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý đối với hành vi vi phạm của phương tiện thủy nội địa NB-8846

Tại thời điểm kiểm tra, ông Trần Văn Tùng không xuất trình được hợp đồng mua bán, hợp đồng vận chuyển, hóa đơn hoặc chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số hàng hóa trên và khai nhận vận chuyển thuê từ Hà Nội về Hưng Yên để lấy phí.

Ngoài ra, người điều khiển phương tiện không có Giấy chứng nhận chuyên môn thuyền trưởng đúng hạng; phương tiện sử dụng Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đã hết hiệu lực.

Căn cứ quy định của pháp luật, Tổ công tác đã xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông theo thẩm quyền; riêng hành vi vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ đã được chuyển đến Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.