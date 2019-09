Phát hiện thêm kho hàng chứa hóa chất chế ma túy của người Trung Quốc

Ngày 11/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bình Định phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an kiểm tra, phát hiện 2 kho do người Trung Quốc thuê tại phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn, có chứa hóa chất dùng để tinh chế ma túy.

Công an tỉnh Bình Định vừa phát hiện 2 kho có chứa hóa chất dùng để tinh chế ma túy.

Qua kiểm tra, bên trong các nhà kho này có khối lượng lớn hóa chất được cất giữ trong 286 thùng phuy, trên 300 bao bột và nhiều dụng cụ khác để tinh chế ma túy. Cơ quan công an đã bắt giữ 6 người Trung Quốc trông giữ kho tại đây.

Một nguồn tin cho biết, nhóm người Trung Quốc đến Bình Định với danh nghĩa là doanh nghiệp sản xuất đá, thuê nhà kho để chứa đá nhằm qua mặt cơ quan chức năng và chính quyền địa phương. Sau đó, nhóm người này dùng nhà kho để chứa hóa chất rồi trung chuyển đến các tỉnh, thành phố khác nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất trái phép chất ma túy./.