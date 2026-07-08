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VOV.VN - Ngày 8/7, lãnh đạo Công an phường Yên Hòa cho biết đơn vị đã phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội củng cố tài liệu, chứng cứ để khởi tố 13 đối tượng về các hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
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Từ khóa
Phát hiện “vườn” cần sa trong nhà giữa Hà Nội, khởi tố 13 đối tượng liên quan
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2026-07/tiktok_phat_hien_vuon_can_sa_trong_nha_giua_ha_noi_khoi_to_13_doi_tuong_lien_quan.m3u8
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