English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Phát hiện xe tải chở 1,4 tấn mỡ bò, móng chân bò bốc mùi hôi thối ở Hà Tĩnh

Thứ Sáu, 08:26, 06/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Tĩnh phát hiện xe tải vận chuyển khoảng 1,4 tấn mỡ bò và móng chân bò có dấu hiệu ôi thiu, bốc mùi hôi thối. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng hóa.

 

Ngày 5/11, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 15, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một xe tải vận chuyển số lượng lớn mỡ bò và móng chân bò có dấu hiệu ôi thiu, bốc mùi hôi thối.

phat hien xe tai cho 1,4 tan mo bo, mong chan bo boc mui hoi thoi o ha tinh hinh anh 1
Lực lượng chức năng Hà Tĩnh phát hiện xe tải chở 1,4 tấn mỡ bò, móng chân bò bốc mùi hôi thối. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Cụ thể, vào khoảng 15h50 cùng ngày, tại Km396+100 Quốc lộ 15, đoạn qua xã Toàn Lưu, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh, do Trung tá Nguyễn Đình Toàn, Phó Đội trưởng làm Tổ trưởng, tiến hành dừng, kiểm tra một xe ô tô tải thùng có dấu hiệu nghi vấn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 19 bao mỡ bò và 2 bao móng chân bò, với tổng trọng lượng khoảng 1,4 tấn. Số hàng hóa này đang trong tình trạng bốc mùi hôi thối. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của lô hàng.

Tổ công tác đã lập biên bản, bàn giao phương tiện cùng toàn bộ số hàng hóa cho Công an xã Toàn Lưu phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1, Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Bá Thăng/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Phát hiện cơ sở sản xuất lạp xưởng quy mô lớn, nguyên liệu bốc mùi hôi thối
Phát hiện cơ sở sản xuất lạp xưởng quy mô lớn, nguyên liệu bốc mùi hôi thối

VOV.VN - Đội Quản lý thị trường số 3 (Đội chống buôn lậu và gian lận thương mại, Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai) phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Gia Lai tiến hành kiểm tra một cơ sở sản xuất có dấu hiệu không đảm bảo an toàn thực phẩm trên đường Trần Hưng Đạo, phường Quy Nhơn.

Phát hiện cơ sở sản xuất lạp xưởng quy mô lớn, nguyên liệu bốc mùi hôi thối

Phát hiện cơ sở sản xuất lạp xưởng quy mô lớn, nguyên liệu bốc mùi hôi thối

VOV.VN - Đội Quản lý thị trường số 3 (Đội chống buôn lậu và gian lận thương mại, Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai) phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Gia Lai tiến hành kiểm tra một cơ sở sản xuất có dấu hiệu không đảm bảo an toàn thực phẩm trên đường Trần Hưng Đạo, phường Quy Nhơn.

Phát hiện cơ sở đang sơ chế gần 4 tấn da bò bốc mùi hôi thối ở Đà Nẵng
Phát hiện cơ sở đang sơ chế gần 4 tấn da bò bốc mùi hôi thối ở Đà Nẵng

VOV.VN - Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng vừa phát hiện một cơ sở đang sơ chế gần 4 tấn da bò bốc mùi hôi thối, không rõ nguồn gốc và yêu cầu chủ cơ sở tiêu hủy.

Phát hiện cơ sở đang sơ chế gần 4 tấn da bò bốc mùi hôi thối ở Đà Nẵng

Phát hiện cơ sở đang sơ chế gần 4 tấn da bò bốc mùi hôi thối ở Đà Nẵng

VOV.VN - Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng vừa phát hiện một cơ sở đang sơ chế gần 4 tấn da bò bốc mùi hôi thối, không rõ nguồn gốc và yêu cầu chủ cơ sở tiêu hủy.

Phát hiện nửa tấn lòng lợn bốc mùi hôi thối đang trên đường đi tiêu thụ
Phát hiện nửa tấn lòng lợn bốc mùi hôi thối đang trên đường đi tiêu thụ

VOV.VN -  Hơn nửa tấn lòng lợn bốc mùi hôi thối trên đường vận chuyển đi tiêu thụ đã bị lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng phát hiện, bắt giữ:​​​​​

Phát hiện nửa tấn lòng lợn bốc mùi hôi thối đang trên đường đi tiêu thụ

Phát hiện nửa tấn lòng lợn bốc mùi hôi thối đang trên đường đi tiêu thụ

VOV.VN -  Hơn nửa tấn lòng lợn bốc mùi hôi thối trên đường vận chuyển đi tiêu thụ đã bị lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng phát hiện, bắt giữ:​​​​​

 
ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật