Phát hiện xe tải chở 1,4 tấn mỡ bò, móng chân bò bốc mùi hôi thối ở Hà Tĩnh

Ngày 5/11, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 15, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một xe tải vận chuyển số lượng lớn mỡ bò và móng chân bò có dấu hiệu ôi thiu, bốc mùi hôi thối.

Lực lượng chức năng Hà Tĩnh phát hiện xe tải chở 1,4 tấn mỡ bò, móng chân bò bốc mùi hôi thối. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Cụ thể, vào khoảng 15h50 cùng ngày, tại Km396+100 Quốc lộ 15, đoạn qua xã Toàn Lưu, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh, do Trung tá Nguyễn Đình Toàn, Phó Đội trưởng làm Tổ trưởng, tiến hành dừng, kiểm tra một xe ô tô tải thùng có dấu hiệu nghi vấn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 19 bao mỡ bò và 2 bao móng chân bò, với tổng trọng lượng khoảng 1,4 tấn. Số hàng hóa này đang trong tình trạng bốc mùi hôi thối. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của lô hàng.

Tổ công tác đã lập biên bản, bàn giao phương tiện cùng toàn bộ số hàng hóa cho Công an xã Toàn Lưu phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1, Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.