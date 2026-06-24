Phạt người đàn ông ở Hà Nội tung tin sai sự thật trên mạng xã hội

Tóm tắt

VOV.VN - Công an xã Thanh Trì (Hà Nội) đã xử phạt một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan nhà nước trên mạng xã hội, đồng thời yêu cầu gỡ bỏ nội dung vi phạm.

