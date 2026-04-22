  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Phạt tù đối tượng lợi dụng quyền tự do, xâm phạm lợi ích Nhà nước

Thứ Tư, 15:22, 22/04/2026
VOV.VN - Ngày 22/4, TAND tỉnh Vĩnh Long khu vực 12 mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù giam đối với Thạch Thị Hoa Ri (thường trú tại ấp 2, xã Phong Thạnh, tỉnh Vĩnh Long) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Theo cáo trạng, năm 2021 bị cáo Thạch Thị Hoa Ri đã tạo lập, quản trị, sử dụng tài khoản facebook cá nhân thường xuyên đăng tải, chia sẻ những thông tin sai sự thật, xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước, vu cáo chính quyền Việt Nam; xúc phạm uy tín của tổ chức, cơ quan Nhà nước; đăng phát trực tiếp công khai trên trang facebook cá nhân 4 video clip; đăng tải, chia sẻ công khai 3 video clip xâm phạm đến lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Thạch Thị Hoa Ri tại phiên xét xử.

Dù các ngành chức năng, chính quyền địa phương đến giáo dục, nhắc nhở nhiều lần nhưng đối tượng vẫn bản chất ngoan cố, thái độ cực đoan, thách thức cơ quan chức năng và chính quyền địa phương, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự. 

Tại phiên tòa, bị cáo Thạch Thị Hoa Ri thừa nhận hành vi sai phạm, phù hợp các chứng cứ do Công an tỉnh Vĩnh Long thu thập được. 

Khi được nói lời sau cùng trước lúc nghị án, bị cáo mong Hội đồng xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ vụ án là ăn năn hối cải và thành khẩn khai báo. 

Bản án dành cho đối tượng Thạch Thị Hoa Ri đã thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật đối với hành vi lợi dụng quyền tự do, dân chủ để xâm phạm lợi ích chung của xã hội; góp phần giữ gìn kỷ cương, vì an ninh trật tự, cuộc sống bình yên của nhân dân.

Khởi tố, bắt tạm giam Lê Minh Vũ về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ

VOV.VN - Ngày 14/01/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Minh Vũ, trú phường Hải Bình, Thanh Hóa ,về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ” theo Điều 331 BLHS, do đăng tải nhiều nội dung sai sự thật, xâm phạm lợi ích Nhà nước và gây ảnh hưởng ANTT.

Thạch Trà Vinh/VOV-ĐBSCL
Công an Nghệ An bắt Hồ Thị Hải về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ
VOV.VN - Công an tỉnh Nghệ An chủ trì phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An thi hành lệnh bắt giữ bị can để tạm giam đối tượng Hồ Thị Hải về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331, Bộ Luật hình sự.

Bắt tạm giam đối tượng tại Nghệ An lợi dụng quyền tự do dân chủ
VOV.VN - Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp các cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Ngô Trí Cường về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm đến lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố đối tượng lợi dụng các quyền tự do dân chủ ở Bà Rịa - Vũng Tàu
VOV.VN - Ngày 22/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, đã phối hợp cùng cơ quan chức năng tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Trần Đình Toan về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

