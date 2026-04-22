Phạt tù đối tượng lợi dụng quyền tự do, xâm phạm lợi ích Nhà nước

Theo cáo trạng, năm 2021 bị cáo Thạch Thị Hoa Ri đã tạo lập, quản trị, sử dụng tài khoản facebook cá nhân thường xuyên đăng tải, chia sẻ những thông tin sai sự thật, xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước, vu cáo chính quyền Việt Nam; xúc phạm uy tín của tổ chức, cơ quan Nhà nước; đăng phát trực tiếp công khai trên trang facebook cá nhân 4 video clip; đăng tải, chia sẻ công khai 3 video clip xâm phạm đến lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Thạch Thị Hoa Ri tại phiên xét xử.

Dù các ngành chức năng, chính quyền địa phương đến giáo dục, nhắc nhở nhiều lần nhưng đối tượng vẫn bản chất ngoan cố, thái độ cực đoan, thách thức cơ quan chức năng và chính quyền địa phương, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự.

Tại phiên tòa, bị cáo Thạch Thị Hoa Ri thừa nhận hành vi sai phạm, phù hợp các chứng cứ do Công an tỉnh Vĩnh Long thu thập được.

Khi được nói lời sau cùng trước lúc nghị án, bị cáo mong Hội đồng xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ vụ án là ăn năn hối cải và thành khẩn khai báo.

Bản án dành cho đối tượng Thạch Thị Hoa Ri đã thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật đối với hành vi lợi dụng quyền tự do, dân chủ để xâm phạm lợi ích chung của xã hội; góp phần giữ gìn kỷ cương, vì an ninh trật tự, cuộc sống bình yên của nhân dân.