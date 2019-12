Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm vụ thảm sát ở Thái Nguyên

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm của Chính phủ, về tích cực điều tra, xử lý nghiêm vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ở Thái Nguyên làm 5 người chết, 1 người bị thương vào sáng 26/12.

Hiện trường vụ việc.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân và có ý kiến chỉ đạo UBND tỉnh Thái Nguyên khẩn trương tổ chức thăm hỏi, động viên, có biện pháp phù hợp đối với gia đình người bị hại.



Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ và sớm đưa vụ án ra xét xử nghiêm minh trước pháp luật, tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm trên địa bàn, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Trước đó, khoảng 5h ngày 26/12, tại xóm Lương Bình 2, xã Sơn Phú, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên, đối tượng Hoàng Văn Chín đã dùng dao chém tử vong ít nhất 5 người, trong đó có vợ Chín là chị Ma Thị Hường (SN 1976).

Tại cơ quan công an, đối tượng Chín thừa nhận nghiện ma tuý, nhiều lần sử dụng heroin và ma tuý đá. Đối tượng bị mất ngủ nhiều tháng nay, làm tâm lý bất ổn và luôn cảm thấy hoang mang khó chịu. Sáng sớm 26/12, đối tượng nghe thấy vợ là chị Ma Thị Hưởng (SN 1976) càu nhàu đòi bỏ nhà đi.

Lực lượng chức năng khống chế đối tượng.

Lên cơn nóng giận và mất kiểm soát, đối tượng Chín cầm búa đánh vào đầu khiến chị Hưởng tử vong. Sau đó, Chín khai cầm một con dao bỏ trốn thì gặp anh rể, cháu họ và hàng xóm. Trong cơn điên loạn, đối tượng tiếp tục dùng dao chém khiến thêm 4 nạn nhân tử vong là anh Lường Văn Bánh (SN 1974), anh rể của Chín; anh Hoàng Văn Luận (SN 1975), chị Trần Thị Hường (SN 1984), anh Hoàng Văn Nam (SN 1994), anh Lường Văn Hoàng (SN 1966, bị trọng thương), cùng trú xóm Lương Bình 2. Sau khi gây án, Hoàng Văn Chín đã bỏ trốn.

Trao đổi với PV VOV.VN, Thượng tá Nguyễn Văn Giáp - Trưởng phòng Hình sự Công an Thái Nguyên cho biết, quá trình truy bắt đối tượng gặp nhiều khó khăn do địa bàn huyện Định Hóa (Thái Nguyên) là đồi núi, có nhiều lối đi tắt. Để vây bắt đối tượng, lực lượng công an phải tổ chức lực lượng tuần tra, chốt chặn tại từng quả đồi để theo dấu đối tượng.