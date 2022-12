Phó trưởng công an phường ở Đồng Nai bị đâm trọng thương khi làm nhiệm vụ

Chiều nay (24/12), Công an tỉnh Đồng Nai thông tin về vụ việc bắt giữ đối tượng đâm trọng thương Phó trưởng Công an phường An Hoà, TP.Biên Hoà.

Khoảng 21h ngày 23/12, Cho Thanh Tùng (sinh năm 1995, ngụ TP.Biên Hòa) sau khi đã uống rượu bia về va chạm giao thông với 2 người đàn ông (chưa rõ nhân nhân, lai lịch) và xảy ra xô xát. Do có hơi men trong người, Tùng về nhà lấy 3 con dao Thái Lan rồi đi tìm người đã va chạm với mình để đánh.

Đối tượng Tùng sau khi bị bắt

Nhận được tin báo, Tổ tuần tra Công an phường An Hòa triển khai chốt chặn. Phát hiện đối tượng Tùng, tổ tuần tra yêu cầu dừng xe nhưng Tùng có hành vi chống đối. Đại uý Nguyễn Thế Đức – Phó Trưởng Công an phường An Hoà đang trực chỉ huy tại trụ sở, trực tiếp tới hiện trường.

Tùng dùng dao đâm vào tổ công tác và bị tước dao 2 lần. Khi đang bị lực lượng công an khống chế, bất ngờ đối tượng rút con dao thứ 3 trong người ra đâm vào ngực trái Đại uý Đức.

Đại uý Nguyễn Thế Đức được đưa đi Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cấp cứu với vết thương thấu ngực, tràn dịch ngoài màng tim. Do được phẫu thuật kịp thời nên tạm thời không ảnh hưởng đến tính mạng.

Cho Thanh Tùng đã được bàn giao cho phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai xử lý nghiêm theo quy định pháp luật./.