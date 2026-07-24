Phòng khám "vẽ bệnh" lừa dối hàng trăm khách hàng, 10 bị can bị khởi tố

Tóm tắt

VOV.VN - Bằng thủ đoạn cố tình "vẽ bệnh", thổi phồng tình trạng sức khỏe, tạo tâm lý hoang mang rồi ép người bệnh sử dụng các gói điều trị với chi phí cao gấp nhiều lần giá trị thực, một đường dây hoạt động dưới vỏ bọc khám, chữa bệnh tại Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An để thu lợi bất chính.

