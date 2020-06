Phụ huynh đánh cô giáo ở Long An bị phạt 2,5 triệu đồng

Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với phụ huynh xông vào trường học, dùng nón bảo hiểm đánh vào đầu cô giáo đang đứng trên bục giảng.

Theo đó, ông Nguyễn Hồng Phúc (32 tuổi), ngụ ấp Lộc Chánh, xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa bị xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng về hành vi xâm hại đến sức khỏe của người khác. Công an huyện Đức Hòa cũng thông báo căn cứ là kết quả giám định của Trung tâm Giám định pháp y tỉnh Long An với tỷ lệ tổn thương cơ thể của cô giáo Đặng Thanh Thuý do thương tích gây nên tại thời điểm giám định là 0%.

Trường Tiểu học, THCS Lộc Giang - nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: infonet)

Như đã thông tin, khoảng 6h30 ngày 19/5, ông nội em N. B.L, học sinh lớp 1/1 đến trường Tiểu học và THCS Lộc Giang, huyện Đức Hoà gặp giáo viên chủ nhiệm là cô Đặng Thanh Thúy nói chuyện, do nghi ngờ cô đánh cháu mình. Ban giám hiệu trường mời vào văn phòng để gặp trao đổi, sau đó phụ huynh này ra về.

Gần 1 giờ sau, ông Nguyễn Hồng Phúc (cha của em L ) cũng vào trường, đi thẳng vào lớp 1/1, trên tay cầm 1 chiếc nón bảo hiểm. Nhìn thấy cô Thúy đang dạy trên bục giảng, ông Phúc đã dùng nón bảo hiểm đánh mạnh vào đầu cô trước mặt đông học sinh trong lớp. Sau khi bị đánh, cô Thúy được đưa vào bệnh viện khu vực Đa khoa Hậu Nghĩa, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An điều trị, theo dõi sức khỏe./.