Quảng Nam: Phát hiện cơ sở sản xuất hàng trăm kg bột ngọt giả

Chiều nay (14/10), lãnh đạo Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Quế Minh tiến hành kiểm tra, phát hiện cơ sở sản xuất bột ngọt giảnhãn hiệu A-One trên địa bàn huyện Quế Sơn.

Lực lượng công an làm việc với chủ cơ sở sản xuất bột ngọt giả

Trước đó, vào khoảng 8h30' ngày 11/10, cán bộ phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an huyện Quế Sơn kiểm tra nhà ông Lê Đình Thanh (77 tuổi) ở xã Quế Minh, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang bà Lê Thị Thu Hằng (43 tuổi), con gái ông Thanh đang có hành vi sản xuất bột ngọt nhãn hiệu A-One giả.

Qua làm việc, bà Hằng khai nhận, bột ngọt giả và bao bì được bà mua từ một người không rõ lai lịch về đóng gói và bán lại cho cửa hàng tạp hóa trên địa bàn xã từ đầu năm đến nay. Cơ quan Công an tiến hành lập biên bản về hành vi sản xuất hàng giả của bà Hằng và thu giữ tang vật gồm 1 máy ép miệng bao ni lông, 1 cân đồng hồ, hơn 330 gói bột ngọt A-One do bà Hằng tự đóng gói, khối lượng 453kg; 10 bao bột ngọt thô, khối lượng 248kg, 335 vỏ bao ni lông ghi nhãn A-One và một số tang vật khác có liên quan. Hiện, vụ việc đã được bàn giao cho Công an huyện Quế Sơn tiếp tục điều tra, xử lý.

Thiếu tá Hồ Quang Hải, Đội trưởng Đội vệ sinh an toàn thực phẩm, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Quảng Nam cho biết: "Trước tiên là không đúng theo quy định về hàng hóa của thương hiệu sản phẩm, còn về chất lượng, hiện nay cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra truy ra nguồn gốc. Chúng tôi đã chuyển cho Công an huyện Quế Sơn khởi tố theo quy định của pháp luật. Các đơn vị sẽ thu thập các chứng cứ liên quan và phân tích mẫu, đánh giá mức độ vi phạm, còn hành vi thì cụ thể rồi"./.