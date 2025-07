Quảng Ninh: 17 năm tù cho 2 đối tượng phạm tội giết người

An Giang bắt nhanh đối tượng giết người, định vượt biên để trốn

VOV.VN - Ngày 12/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Chau Chan Nô (SN 1992, cư trú ấp An Lợi, xã An Hảo, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Giết người”.