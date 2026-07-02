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VOV.VN - Công an tỉnh Quảng Trị vừa triệt phá thành công đường dây sản xuất, mua bán linh kiện súng nén hơi PCP và súng quân dụng hoạt động trên không gian mạng.
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Quảng Trị, súng quân dụng, sản xuất, mua bán linh kiện
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_quang_tri_triet_pha_duong_day_san_xuat_mua_ban_linh_kien_sung_quan_dung.m3u8
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2026-07/tiktok_quang_tri_triet_pha_duong_day_san_xuat_mua_ban_linh_kien_sung_quan_dung.m3u8
Tác giả
PV/VOV.VN
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