Rủ bạn sử dụng heroin, cả nhóm bị xử lý hình sự

Thứ Bảy, 14:45, 04/04/2026
VOV.VN - Ngày 4/4, Công an Hà Nội cho biết, Công an xã Trung Giã vừa phát hiện, xử lý vụ việc nhóm đối tượng rủ nhau tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Thực hiện cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy, Công an xã Trung Giã đã phát hiện và xử lý vụ việc liên quan đến hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn.

Theo đó, ngày 3/4, Công an xã Trung Giã đã mời đối tượng Ngô Hồng Phúc (sinh năm 1997, trú thôn Đô Lương, xã Trung Giã) - thuộc diện quản lý người tham gia điều trị Methadone  đến trụ sở làm việc.

Hai đối tượng tại trụ sở công an

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng tiến hành test nhanh ma túy, kết quả cho thấy đối tượng dương tính với chất ma túy.

Tại cơ quan công an, Ngô Hồng Phúc khai nhận: vào ngày 2/4, đối tượng được Lại Trung Hồng (sinh năm 1978, cùng trú thôn Đô Lương, xã Trung Giã) rủ đi mua ma túy heroin để cùng sử dụng tại nhà của Lại Trung Hồng.

Hiện, Công an xã Trung Giã đang tiếp tục củng cố hồ sơ, chuyển cơ quan cảnh sát điều tra xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Cao Thắng/VOV.VN
Tag: tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy Công an Trung Giã vi phạm ma túy Hà Nội
Bắt nóng 2 đối tượng buôn ma túy ngay cổng trường giờ tan học

VOV.VN - Ngày 01/4, Công an Hà Nội thông tin, thực hiện mục tiêu xây dựng địa bàn không ma túy, Công an xã Đa Phúc tăng cường tuần tra, kiểm soát và kịp thời phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại khu vực đông học sinh.

VOV.VN - Ngày 01/4, Công an Hà Nội thông tin, thực hiện mục tiêu xây dựng địa bàn không ma túy, Công an xã Đa Phúc tăng cường tuần tra, kiểm soát và kịp thời phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại khu vực đông học sinh.

Liên tiếp phát hiện các vụ việc liên quan đến ma túy tại Chương Mỹ, Hà Nội

VOV.VN - Ngày 1/4, Công an Hà Nội cho biết, liên tiếp trong đêm, Công an phường Chương Mỹ phát hiện, xử lý nhiều đối tượng liên quan đến ma túy khi triển khai siết chặt an ninh, trấn áp tệ nạn xã hội trên địa bàn.

VOV.VN - Ngày 1/4, Công an Hà Nội cho biết, liên tiếp trong đêm, Công an phường Chương Mỹ phát hiện, xử lý nhiều đối tượng liên quan đến ma túy khi triển khai siết chặt an ninh, trấn áp tệ nạn xã hội trên địa bàn.

