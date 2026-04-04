Rủ bạn sử dụng heroin, cả nhóm bị xử lý hình sự

Thực hiện cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy, Công an xã Trung Giã đã phát hiện và xử lý vụ việc liên quan đến hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn.

Theo đó, ngày 3/4, Công an xã Trung Giã đã mời đối tượng Ngô Hồng Phúc (sinh năm 1997, trú thôn Đô Lương, xã Trung Giã) - thuộc diện quản lý người tham gia điều trị Methadone đến trụ sở làm việc.

Hai đối tượng tại trụ sở công an

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng tiến hành test nhanh ma túy, kết quả cho thấy đối tượng dương tính với chất ma túy.

Tại cơ quan công an, Ngô Hồng Phúc khai nhận: vào ngày 2/4, đối tượng được Lại Trung Hồng (sinh năm 1978, cùng trú thôn Đô Lương, xã Trung Giã) rủ đi mua ma túy heroin để cùng sử dụng tại nhà của Lại Trung Hồng.

Hiện, Công an xã Trung Giã đang tiếp tục củng cố hồ sơ, chuyển cơ quan cảnh sát điều tra xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.