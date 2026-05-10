Sập bẫy lừa đảo do tin quảng cáo "làm lễ, cắt vong"

Chủ Nhật, 10:05, 10/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tin vào những lời đồn thổi về khả năng "làm lễ, cắt vong" trên mạng xã hội, nhiều người dân đã sập bẫy lừa đảo của Bùi Thị Quy. Sau khi chiếm đoạt số tiền lớn và vàng để tiêu xài cá nhân, đối tượng đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố và bắt tạm giam.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Bùi Thị Quy, sinh năm 1987, trú tại tổ 8, phường Châu Sơn, tỉnh Ninh Bình để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, lợi dụng tâm lý mê tín, nhẹ dạ, cả tin của một số người dân, Bùi Thị Quy đã sử dụng tài khoản mạng xã hội, tự xưng có khả năng “làm lễ”, “cắt vong theo”, giải hạn… để tạo lòng tin với bị hại. Sau khi tiếp cận, đối tượng liên tục đưa ra các thông tin tâm linh không có căn cứ, yêu cầu bị hại chuyển tiền và tài sản để làm lễ.

sap bay lua dao do tin quang cao lam le, cat vong hinh anh 1
Lợi dụng sự phát triển của mạng xã hội tuyên truyền mê tín  Ảnh (Minh họa)

Tin tưởng những lời nói của Quy, một số người dân đã chuyển tiền, vàng cho đối tượng với tổng trị giá khoảng 62 triệu đồng và 1 chỉ vàng 9999. Tuy nhiên, sau khi nhận tài sản, Bùi Thị Quy không thực hiện được như những gì đã hứa mà sử dụng toàn bộ số tiền vào mục đích cá nhân, trả nợ và chi tiêu.

Quá trình làm việc, Bùi Thị Quy thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hành vi của Bùi Thị Quy đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định của Bộ luật Hình sự. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý vụ án theo quy định pháp luật.

Vân Hồng-CTVTrần Hồng/VOV.VN
Trend "đúng nhận, sai cãi": Đùa lố hay mê tín dị đoan?
Trend "đúng nhận, sai cãi": Đùa lố hay mê tín dị đoan?

VOV.VN - Chỉ vài ngày nhưng câu nói "đúng nhận, sai cãi" trở thành trend thu hút hàng triệu lượt người xem, kèm theo đó là nhiều clip ăn theo trend với tình tiết hài hước. Vậy đây đơn giản chỉ là một trò đùa lố hay hành vi mê tín dị đoan cần lên án?

Trend "đúng nhận, sai cãi": Đùa lố hay mê tín dị đoan?

Trend "đúng nhận, sai cãi": Đùa lố hay mê tín dị đoan?

VOV.VN - Chỉ vài ngày nhưng câu nói "đúng nhận, sai cãi" trở thành trend thu hút hàng triệu lượt người xem, kèm theo đó là nhiều clip ăn theo trend với tình tiết hài hước. Vậy đây đơn giản chỉ là một trò đùa lố hay hành vi mê tín dị đoan cần lên án?

Vụ "cô đồng bổ cau": Phân biệt tín ngưỡng và mê tín dị đoan
Vụ "cô đồng bổ cau": Phân biệt tín ngưỡng và mê tín dị đoan

VOV.VN - Vụ việc "cô đồng" bổ cau đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội những ngày gần đây là ví dụ điển hình cho việc còn không ít người hoặc vì thiếu hiểu biết, hoặc vì mê tín dị đoan mà tìm đến chốn linh thiêng, tìm đến những cá nhân, tổ chức hành nghề bói toán, trục lợi từ hoạt động mê tín dị đoan, xin nọ, cầu kia…hại mình, hại người.

Vụ "cô đồng bổ cau": Phân biệt tín ngưỡng và mê tín dị đoan

Vụ "cô đồng bổ cau": Phân biệt tín ngưỡng và mê tín dị đoan

VOV.VN - Vụ việc “cô đồng” bổ cau đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội những ngày gần đây là ví dụ điển hình cho việc còn không ít người hoặc vì thiếu hiểu biết, hoặc vì mê tín dị đoan mà tìm đến chốn linh thiêng, tìm đến những cá nhân, tổ chức hành nghề bói toán, trục lợi từ hoạt động mê tín dị đoan, xin nọ, cầu kia…hại mình, hại người.

Hành nghề mê tín dị đoan có thể bị phạt tù
Hành nghề mê tín dị đoan có thể bị phạt tù

VOV.VN - Đầu năm mới, nhiều người đã tìm về với lễ hội, đền, chùa để du xuân và cầu mong những điều tốt lành cho gia đình và bản thân. Lợi dụng điều này, dịch vụ mê tín dị đoan được dịp nở rộ.

Hành nghề mê tín dị đoan có thể bị phạt tù

Hành nghề mê tín dị đoan có thể bị phạt tù

VOV.VN - Đầu năm mới, nhiều người đã tìm về với lễ hội, đền, chùa để du xuân và cầu mong những điều tốt lành cho gia đình và bản thân. Lợi dụng điều này, dịch vụ mê tín dị đoan được dịp nở rộ.

