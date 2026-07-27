Chuyên mục chính
Tóm tắt
VOV.VN - Liên quan đến vụ cháy lớn tại đường 25m phường Thanh Liệt (Hà Nội), theo tìm hiểu của phóng viên, nhiều nhà xưởng, hàng quán ở khu vực này đều dựng trái phép trên đất nông nghiệp; đã bị chính quyền địa phương cắt điện, song vẫn lén lút hoạt động.
Video
https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_3_sau-chay-lon-o-phuong-thanh-liet-lo-xuong-trai-phep-bi-cat-dien-van-len-hoat-dong_1.m3u8
Chuyên mục
Từ khóa
Sau cháy lớn ở phường Thanh Liệt, lộ xưởng trái phép bị cắt điện vẫn lén hoạt động
Transcode status
2
Transcode output
2026-07/tiktok_3_sau-chay-lon-o-phuong-thanh-liet-lo-xuong-trai-phep-bi-cat-dien-van-len-hoat-dong_1.m3u8
Hiển thị quảng cáo trong bài
Bật