Sau cháy lớn ở phường Thanh Liệt, lộ xưởng trái phép bị cắt điện vẫn lén hoạt động

Tóm tắt

VOV.VN - Liên quan đến vụ cháy lớn tại đường 25m phường Thanh Liệt (Hà Nội), theo tìm hiểu của phóng viên, nhiều nhà xưởng, hàng quán ở khu vực này đều dựng trái phép trên đất nông nghiệp; đã bị chính quyền địa phương cắt điện, song vẫn lén lút hoạt động.

