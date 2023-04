Sơn La tiêu hủy hơn 12.000 vũ khí tự chế, công cụ hỗ trợ

Sau 3 năm triển khai thực hiện kế hoạch số 104 ngày 25/3/2020 của Công an tỉnh Sơn La, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an Sơn La) và Công an các huyện, thành phố trong tỉnh đã thu hồi, thu gom được số lượng lớn các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị không có nhu cầu sử dụng, không được trang bị đúng đối tượng, chủng loại hoặc đã hết hạn sử dụng, hư hỏng, cùng nhiều loại vũ khí, súng săn, súng tự chế khác do quần chúng nhân dân giao nộp.

Số vũ khí thô sơ, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ thu hồi, thu gom từ người dân giao nộp

Công an tỉnh Sơn La đã bàn giao cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tiếp nhận, tiêu hủy hơn 40 khẩu súng quân dụng, súng săn và hơn 600 viên đạn. Đồng thời trực tiếp tiêu hủy hơn 2.500 khẩu súng các loại, chủ yếu là súng kíp, súng hơi cồn, súng hơi, súng săn tự chế… , 34 linh kiện vũ khí; gần 2.300 viên đạn súng công cụ hỗ trợ; 47 kg đạn súng săn; hơn 270 dùi cui điện; gần 260 khóa số 8 và bình xịt cay…

Hội đồng tiêu hủy đã kiểm tra, thống kê đầy đủ các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ, sau đó tiến hành tiêu hủy theo đúng quy định trước sự chứng kiến của đại diện các cơ quan chức năng./.

