Tái thẩm vụ nguyên Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ dùng sổ giả vay tiền

Thứ Bảy, 05:10, 21/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ủy ban Thẩm phán TAND TP.HCM vừa ban hành Quyết định số 13 về việc hủy Quyết định công nhận thỏa thuận của các đương sự trong vụ tranh chấp hợp đồng vay tài sản trị giá 1,45 tỷ đồng giữa bà Nguyễn Thị Tâm và bà Trần Thị Mười Bảy, do xuất hiện tình tiết mới có dấu hiệu hình sự làm thay đổi bản chất vụ án.

Hủy Quyết định công nhận thỏa thuận để xét xử lại

Tại phiên tái thẩm, Hội đồng tái thẩm TAND TP.HCM đã chấp nhận kháng nghị của Chánh án TAND TP.HCM, tuyên hủy Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 34/2019 của TAND TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (nay là TAND khu vực 15, TP.HCM). Hồ sơ vụ án đã được giao về cho TAND khu vực 15 để giải quyết lại theo đúng quy định pháp luật.

Trước đó, vào tháng 10/2025, Chánh án TAND TP.HCM đã ban hành Quyết định kháng nghị số 20/2025 sau khi nhận được văn bản đề nghị từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an TP.HCM.

Bà Tâm buồn rầu làm đơn tố giác bà Bảy thế chấp sổ đất giả mượn số tiền lớn rồi bỏ trốn 

Thủ đoạn dùng sổ đỏ giả để vay tiền

Theo hồ sơ vụ án, do có quan hệ quen biết, bà Nguyễn Thị Tâm (SN 1967, ngụ phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương - nay là phường Phú Lợi, TP.HCM) nhiều lần cho bà Trần Thị Mười Bảy (SN 1976, nguyên Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương cũ) vay tiền.

Ngày 22/12/2018, hai bên lập hợp đồng vay số tiền lên đến 1,45 tỷ đồng, có lập vi bằng để xác nhận việc giao nhận tiền.

Tuy nhiên, quá trình điều tra của Cơ quan công an đã làm sáng tỏ những tình tiết mà Tòa án cấp sơ thẩm không biết tại thời điểm hòa giải năm 2019.

Hình ảnh được bà Tâm chụp lại lúc cho bà Bảy mượn tiền 

Cụ thể, tháng 8/2018, bà Bảy biết ông Thái Văn Quan có nhu cầu bán 2 thửa đất tại xã Phú An, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương - nay là phường Tây Nam, TP.HCM. Sau khi mượn được sổ đỏ bản chính, bà Bảy đã thuê người làm giả 2 sổ đỏ khác với giá 1 triệu đồng rồi trả lại bản chính cho ông Quan.

Ngày 16/8/2018, bà Bảy dùng sổ đỏ giả để hỏi vay bà Tâm 520 triệu đồng với lý do cần tiền mua đất. Để thuyết phục, bà Bảy còn yêu cầu ông Quan cung cấp Giấy xác nhận tình trạng bất động sản và trích lục bản đồ địa chính của 2 lô đất trên để đưa cho bà Tâm xem.

Bà Bảy tiếp tục làm giả hợp đồng ủy quyền và hợp đồng mua bán đất từ chủ đất cho mình. Tin tưởng vào các giấy tờ này, bà Tâm đã nhiều lần cho bà Bảy vay thêm tổng cộng 930 triệu đồng (không lập giấy tờ tại thời điểm đó).

Sau khi nhận tiền, bà Bảy sử dụng vào mục đích cá nhân, trả nợ và mất khả năng thanh toán.

Ngày 28/5/2019, bà Tâm khởi kiện bà Bảy ra TAND TP Thủ Dầu Một.

Ngày 15/7/2019, Tòa án ra quyết định công nhận sự thỏa thuận, bà Bảy có trách nhiệm trả cho bà Tâm 1,45 tỷ đồng gốc và 108 triệu đồng lãi. Tuy nhiên, bà Bảy không thực hiện và bỏ trốn.

Kết luận cơ quan điều tra

Sau khi nhận đơn tố giác, tại Kết luận số 462 ngày 13/12/2024, Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM xác định hành vi của bà Trần Thị Mười Bảy đủ yếu tố cấu thành các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Việc bà Bảy dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền được coi là tình tiết mới làm thay đổi cơ bản nội dung vụ án dân sự trước đó.

Được biết, vào tháng 9/2024, bà Bảy đã bị khởi tố và bắt tạm giam. Hiện Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM đã ban hành cáo trạng số 515 ngày 12/1/2026 và truy tố bị can Trần Thị Mười Bảy tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Liên quan đến vụ việc này, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) từng có bài phản ánh về tình trạng “Mua bán đất ở Bình Dương tiềm ẩn quá nhiều rủi ro”. Trong đó nhấn mạnh vụ việc bà Bảy sử dụng sổ đỏ giả để lừa vay tiền của bà Tâm.

Bà Tâm chia sẻ, các sổ đỏ giả được làm rất tinh vi, từ độ dày đến hoa văn đều khó phân biệt bằng mắt thường, dẫn đến việc bà bị lừa số tiền lớn. Hiện bà mong muốn cơ quan chức năng sớm giải quyết dứt điểm vụ án để đòi lại quyền lợi chính đáng và răn đe những hành vi lừa đảo tương tự.

Thời điểm xảy ra hành vi phạm tội, bà Bảy đang là Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương. Trước khi bị khởi tố, bà Bảy đã được cho nghỉ việc theo nguyện vọng.

Khởi tố bắt tạm giam đối tượng dùng sổ đỏ giả vay tiền

VOV.VN - Sáng nay (11/9), đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết, đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với bà Trần Thị Mười Bảy (48 tuổi, ngụ phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
Mua bán đất ở Bình Dương tiềm ẩn quá nhiều rủi ro
VOV.VN - Các cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương vẫn liên tục nhận được đơn kêu cứu của người dân về việc mua phải đất sổ giả và TAND các cấp ở Bình Dương đã xét xử nhiều vụ làm giả sổ đất để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt đối tượng giả danh nhân viên công ty xổ số để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
VOV.VN - Giả danh nhân viên của Công ty xổ số kiến thiết Đắk Lắk, đối tượng hứa với nạn nhân sẽ cho số từ công ty tuồn ra ngoài để nạn nhân đánh đề.

Bắt giữ giám đốc công ty bất động sản làm giả sổ đỏ, lừa đảo khách hàng
VOV.VN - Ngày 5/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Chí Trung (30 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Truy bắt đối tượng dùng 4 sổ đỏ giả để lừa đảo
VOV.VN - Công an tỉnh Đồng Nai vừa thông tin về việc truy bắt đối tượng có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

