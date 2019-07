Tài xế kể lại khoảnh khắc bị cướp cắt cổ, lấy xe máy

Chiều 12/7, thông tin từ Công an quận Thủ Đức (TP HCM) cho biết, đơn vị vẫn đang điều tra, truy xét đối tượng gây ra vụ cứa cổ cướp tài sản hết sức táo tợn khiến ông Đinh Hoàng Mỹ (46 tuổi, quê Phú Yên, tạm trú Dĩ An, Bình Dương) trọng thương.

Bản năng sinh tồn

Tại Bệnh viện quận Thủ Đức, ông Đinh Hoàng Mỹ vẫn đang được điều trị tích cực. Nằm trên giường bệnh, người đàn ông 46 tuổi với giọng còn yếu, thều thào cho biết, hiện sức khỏe đã khá hơn nhưng vẫn chưa ổn định vì còn đau do vết thương ở cổ.

Ông Mỹ kể lại khoảng khắc đối mặt với tên cướp có dao

Vẫn chưa hết sợ hãi hiện lên trên khuôn mặt của ông Mỹ khi kể lời thời khắc ông đối mặt với tên cướp có dao và hết sức liều lĩnh. Chiều 10/7, ông đang chạy xe ôm Grab trên đường Nguyễn Tri Phương (Dĩ An, Bình Dương) thì nam thanh niên chừng 30 tuổi vẫy tay, yêu cầu chở đi về Thủ Đức.

Dù chở khách ngoài app nhưng vì lúc đó trời còn sớm, nam thanh niên ăn mặc lịch sự, cũng yêu cầu chạy quãng đường ngắn nên dù là bắt ngoài, chưa thỏa thuận giá cả nhưng ông Mỹ vẫn đồng ý. Khi đến con đường mòn, khá vắng người thì anh ta ra tay.

“Lúc đối tượng choàng tay qua người tôi từ phía sau cổ và dùng dao rọc giấy tấn công rất dứt khoát, tôi mới biết mình gặp phải cướp. Mặc dù bị 1 vết cứa ở cổ nhưng với bản năng sinh tồn, tôi vùng mạnh ra rồi ôm cổ, chạy ra đường lớn, kêu cứu..” ông Mỹ nhớ lại.

Bỏ quê mưu sinh, nuôi 3 con ăn học

Ngồi cạnh để chăm sóc chồng, bà Huỳnh Thị Lệ Thi (vợ ông Mỹ) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhận được tin chồng gặp cướp. Ngay lập từ bà và những người cháu ruột ở TP.HCM đến ở bệnh viện.

Được biết, 5 tháng trước, ông Mỹ cùng vợ dắt nhau vào thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương) ở trọ kiếm việc. Hai vợ chồng bươn chải làm thuê làm mướn ở quê không đủ nuôi 3 người con đang tuổi ăn học. Vợ làm công nhân may, còn ông đăng ký chạy xe ôm công nghệ. Ông Mỹ nghĩ chỉ cần chăm chỉ, chạy Grab vừa an toàn, dễ có khách và không cần kinh nghiệm.

Theo ông Mỹ, đối tượng khoảng 30 tuổi, nói giọng Miền Trung

“Ngoài chiếc xe máy thì nhiều giấy tờ quan trọng của tôi đều được đặt trong cốp xe. Nay vợ tôi phải vay mượn khắp nơi để lo viện phí, sắp tới lại phải gửi tiền về quê nuôi con. Giờ tôi phải nghỉ chạy xe 1 thời gian, không phải tính sao đây…” ông Mỹ nghẹn ngào nói.

Qua sự việc, người đàn ông 46 tuổi cho biết những tài xế chạy xe ôm công nghệ như mình cũng phải đặc biệt cẩn thận. Quan trọng là không nên bắt khách ngoài, chỉ bắt khách trong app. Với những người có biểu hiện lạ, yêu cầu chạy lòng vòng ở khu vực vắng người thì phải cẩn thận, từ chối.

Chiều cùng ngày, bệnh viện quận Thủ Đức cho biết, ông Mỹ bị 1 vết thương dài khoảng 15-20cm, gây đứt cơ cổ nhưng tiếp xúc được, máu không bắn thành tia. Ekip khoa Lồng ngực mạch máu của bệnh viện đã nhanh chóng tiến hành phẫu thuật khâu nối vết thương, mạch máu cho ông Mỹ. Hiện sức của ông Mỹ ổn định hơn.

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo Công an quận Thủ Đức cho biết, qua trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh và hiện đã khoanh vùng được đối tượng nghi vấn. Việc khởi tố vụ án sẽ được thực hiện trong thời gian sớm nhất./.