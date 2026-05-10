  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Tài xế vi phạm nồng độ cồn, tông xe CSGT tại Thái Nguyên

Chủ Nhật, 20:16, 10/05/2026
VOV.VN - Chiều 10/5, Phòng cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Công an xã Điềm Thụy và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh xử lý một trường hợp lái xe vi phạm tốc độ, vi phạm nồng độ cồn và chống người thi hành công vụ trên tuyến ĐT266.

Khoảng 14h16', Tổ công tác phát hiện ô tô BKS 20A-727.xx chạy 64km/h, vượt tốc độ cho phép. Khi được ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, lái xe không chấp hành mà tăng ga, lạng lách, điều khiển phương tiện lao thẳng về phía tổ công tác nhằm bỏ chạy.

 

Nhận thấy hành vi nguy hiểm, có thể đe dọa trực tiếp đến an toàn của người tham gia giao thông, lực lượng chức năng đã sử dụng xe chuyên dụng bám theo, liên tục phát tín hiệu yêu cầu dừng phương tiện. Sau quãng đường truy đuổi khoảng 2,5km đến khu công nghiệp Điềm Thụy, đối tượng tiếp tục điều khiển xe đâm vào cửa xe chuyên dụng của CSGT nhằm cản trở lực lượng chức năng, chống đối người thi hành công vụ.

hình ảnh xe vi phạm
xe vi phạm đâm vào xe CSGT
Lực lượng chức năng làm việc với các đối tượng vi phạm
Biên bản vi phạm

Tổ công tác đã nhanh chóng  khống chế, làm rõ danh tính người điều khiển là D.T.H. (SN 1998, trú xã Phú Bình, Thái Nguyên). Kết quả kiểm tra cho thấy tài xế vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,053 mg/l khí thở. Hiện vụ việc đang được điều tra, xử lý theo quy định.

Đỗ Minh/VOV1
Đề xuất coi hành vi hành hung nhân viên y tế là chống người thi hành công vụ
VOV.VN - Trước tình trạng bạo lực y tế ngày càng gia tăng cả về số lượng và mức độ nghiêm trọng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đề xuất coi hành vi bạo lực với nhân viên y tế như một hành vi chống người thi hành công vụ.

Tạm giữ hình sự phụ nữ chống người thi hành công vụ ở Tây Ninh
VOV.VN - Chiều 2/10, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Kim Thảo (SN 1974, ngụ khu phố Ninh Thành, phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh cũ) để điều tra hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Bắt giữ thanh niên chống người thi hành công vụ ở Quảng Ngãi
VOV.VN - Công an phường Đăk Bla, tỉnh Quảng Ngãi đã bắt khẩn cấp Huỳnh Trần Vũ (30 tuổi), ở phường Đăk Bla để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Bắt giữ tài xế chở hàng quá tải, chống người thi hành công vụ
VOV.VN - Ngày 13/6, Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự Hồ Bá Quyền là lái xe và Lê Văn Linh là phụ xe về hành vi chở hàng quá tải, chống người thi hành công vụ.

