Tạm giữ 11 người trong đường dây cá độ bóng đá 400 tỷ đồng dịp World Cup 2026

Tóm tắt

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 11 người trong đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh quy mô lớn trên không gian mạng.