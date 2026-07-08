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VOV.VN - Ngày 7/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (Phòng Cảnh sát hình sự) ra quyết định tạm giữ đối với Danh Phong (sinh năm 1990, cư trú xã Giồng Riềng, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Giết người”.
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Tạm giữ đối tượng chém hàng xóm tử vong ở An Giang
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2026-07/tiktok_tam_giu_doi_tuong_chem_hang_xom_tu_vong_o_an_giang.m3u8
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