Tạm giữ hình sự 10 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại Thanh Hóa

Thanh Hóa, triệu tập và khám xét nơi ở và các Công ty có liên quan đến "Vi ngộ"

VOV.VN - Ngày 29/6, Công an tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh tiến hành đấu tranh, trấn áp băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức do Nguyễn Văn Vi (tức Vi ngộ), sinh năm 1981 trú ở 130 Đào Duy Từ, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa cầm đầu.