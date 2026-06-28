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VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng đã có lệnh tạm giữ đối với Phan Minh Trí (50 tuổi), trú phường Hải Châu để điều tra về các hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, “Cố ý làm hư hỏng tài sản” và “Chống người thi hành công vụ”.
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https://vid.vov.vn/2026-06/tiktok_tam_giu_hinh_su_doi_tuong_say_ruou_lai_o_to_lao_vao_quan_nhau_1.m3u8
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Từ khóa
Tạm giữ hình sự đối tượng say rượu lái ô tô lao vào quán nhậu
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2026-06/tiktok_tam_giu_hinh_su_doi_tuong_say_ruou_lai_o_to_lao_vao_quan_nhau_1.m3u8
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