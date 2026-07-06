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VOV.VN - Nguyễn Hà Duy (SN 1998, giáo viên trường THPT Chuyên Tuyên Quang) vừa bị lực lượng chức năng tạm giữ khẩn cấp để điều tra liên quan đến kết quả điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2026 tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_tam_giu_khan_cap_mot_giao_vien_trong_vu_gan_150_diem_10_mon_toan_o_tuyen_quang.m3u8
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Từ khóa
Tạm giữ khẩn cấp một giáo viên trong vụ gần 150 điểm 10 môn Toán ở Tuyên Quang
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2026-07/tiktok_tam_giu_khan_cap_mot_giao_vien_trong_vu_gan_150_diem_10_mon_toan_o_tuyen_quang.m3u8
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