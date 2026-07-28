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VOV.VN - Đây là hành vi đặc biệt nguy hiểm, thể hiện sự coi thường pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp sự an toàn của lực lượng thi hành công vụ và người tham gia giao thông.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_tam-giu-lai-xe-tai-thong-chot-canh-sat-giao-thong-o-phu-tho.m3u8
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Tạm giữ lái xe tải "thông chốt" Cảnh sát giao thông ở Phú Thọ
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2026-07/tiktok_tam-giu-lai-xe-tai-thong-chot-canh-sat-giao-thong-o-phu-tho.m3u8
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