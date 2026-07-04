Tạm giữ người đàn ông hành hung bé gái 3 tuổi ở TP.HCM

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông mở cửa phòng trọ, lao vào đạp mạnh một bé gái đang đứng khiến cháu bé ngã văng lên giường.

Dù một người phụ nữ trong phòng đã can ngăn và xót xa hỏi: "Sao anh đạp mạnh vậy, nó gãy xương thì sao?", gã đàn ông vẫn hung hãn không dừng lại.

Người đàn ông đạp bé gái (Ảnh cắt từ video trên MXH)

Đối tượng tiếp tục tát nhiều cái vào mặt và đe dọa không cho cháu bé khóc. Ở một đoạn video khác, gã này thậm chí còn bóp cổ, ghì chặt cháu bé xuống giường.

Loạt video bạo hành sau khi được chia sẻ đã vấp phải làn sóng chỉ trích gay gắt từ cộng đồng mạng trước hành vi nhẫn tâm của gã đàn ông đối với một đứa trẻ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Lái Thiêu đã nhanh chóng vào cuộc xác minh. Vụ việc được xác định xảy ra tại một căn nhà trọ trên đường Vĩnh Phú 38.

Người đàn ông bóp cổ, nhấc bổng bé gái lên (Ảnh cắt từ video trên MXH)

Đối tượng hành hung là N.H.P (25 tuổi), là nhân tình đang sống chung như vợ chồng với mẹ ruột của cháu bé. Bé gái bị bạo hành chính là con riêng của người phụ nữ này.

Tối ngày 3/7, cơ quan công an đã triệu tập N.H.P lên trụ sở làm việc và tiến hành tạm giữ ngay sau đó.

Lãnh đạo UBND phường Lái Thiêu nhấn mạnh, hành vi bạo hành trẻ em của đối tượng đã gây bức xúc trong dư luận xã hội. Cơ quan chức năng sẽ tiến hành điều tra và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật để mang tính răn đe.