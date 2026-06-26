Tạm giữ tài xế say xỉn lái ô tô tông vào quán nhậu, thách thức công an

Tóm tắt

VOV.VN - Trong cơn say, người đàn ông 50 tuổi lái ô tô tông vào quán nhậu ở Đà Nẵng, gây náo loạn trước trụ sở công an. Vụ việc chỉ dừng lại khi người này bị lực lượng chức năng truy đuổi, bắt giữ.

