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VOV.VN - Trong cơn say, người đàn ông 50 tuổi lái ô tô tông vào quán nhậu ở Đà Nẵng, gây náo loạn trước trụ sở công an. Vụ việc chỉ dừng lại khi người này bị lực lượng chức năng truy đuổi, bắt giữ.
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https://vid.vov.vn/2026-06/tiktok_tam_giu_tai_xe_say_xin_lai_o_to_tong_vao_quan_nhau_thach_thuc_cong_an.m3u8
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Từ khóa
Tạm giữ tài xế say xỉn lái ô tô tông vào quán nhậu, thách thức công an
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2026-06/tiktok_tam_giu_tai_xe_say_xin_lai_o_to_tong_vao_quan_nhau_thach_thuc_cong_an.m3u8
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