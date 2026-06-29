Tăng ga bỏ chạy khi CSGT ra hiệu lệnh dừng, tài xế đầu kéo bị phạt 67 triệu đồng

Tóm tắt

VOV.VN - Phòng CSGT Công an Hà Nội vừa lập biên bản vi phạm hành chính đối với một tài xế xe đầu kéo có nhiều hành vi vi phạm, đồng thời đề xuất xử phạt tổng cộng 67 triệu đồng sau khi người này không chấp hành hiệu lệnh dừng xe kiểm tra và tăng ga bỏ chạy.

