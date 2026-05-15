Tây Ninh tiếp nhận 127 công dân được Campuchia trao trả qua cửa khẩu Tân Nam

Ngày 14/5, tại Cửa khẩu Quốc tế Tân Nam, xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công an, Công an tỉnh Tây Ninh và Sở Ngoại vụ tỉnh tổ chức tiếp nhận 127 công dân Việt Nam do lực lượng chức năng Campuchia trục xuất, được Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia bảo hộ và bàn giao về nước.

Ngay sau khi tiếp nhận, toàn bộ công dân được đưa về nhà văn hóa ấp Tân Thanh, xã Tân Biên để phục vụ công tác sàng lọc, phân loại, xác minh và xử lý theo quy định.

Theo thống kê, 127 công dân cư trú tại 29 tỉnh, thành trong cả nước, độ tuổi từ 15 - 60, gồm 91 nam và 36 nữ. Qua kiểm tra ban đầu, phần lớn các trường hợp được xác định nhập cư, lao động trái phép tại Campuchia và bị lực lượng chức năng nước bạn truy quét, tạm giữ.

Trong quá trình xác minh, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Thị Lợi (SN 1983, ngụ phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên) là đối tượng có quyết định truy nã đặc biệt của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội. Đối tượng đã được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp các đơn vị liên quan bắt giữ, xử lý theo quy định pháp luật.

Ngày 15/5, sau khi hoàn tất rà soát, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tân Nam tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép, hoàn thiện thủ tục nhập cảnh theo quy định và bàn giao các công dân cho công an địa phương tiếp tục xác minh, xử lý.