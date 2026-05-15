中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tây Ninh tiếp nhận 127 công dân được Campuchia trao trả qua cửa khẩu Tân Nam

Thứ Sáu, 19:02, 15/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh vừa tiếp nhận 127 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả qua Cửa khẩu Quốc tế Tân Nam. Qua sàng lọc, đa số các trường hợp sang Campuchia lao động, cư trú trái phép; đặc biệt phát hiện một đối tượng đang bị truy nã đặc biệt của Công an TP Hà Nội.

Ngày 14/5, tại Cửa khẩu Quốc tế Tân Nam, xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công an, Công an tỉnh Tây Ninh và Sở Ngoại vụ tỉnh tổ chức tiếp nhận 127 công dân Việt Nam do lực lượng chức năng Campuchia trục xuất, được Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia bảo hộ và bàn giao về nước.

tay ninh tiep nhan 127 cong dan duoc campuchia trao tra qua cua khau tan nam hinh anh 1
Lực lượng chức năng Campuchia bàn giao 127 công dân Việt Nam cư trú, lao động bất hợp phát tại Campuchia cho bộ đội biên phòng và lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh (Ảnh: Lê Xuân)

Ngay sau khi tiếp nhận, toàn bộ công dân được đưa về nhà văn hóa ấp Tân Thanh, xã Tân Biên để phục vụ công tác sàng lọc, phân loại, xác minh và xử lý theo quy định.

Theo thống kê, 127 công dân cư trú tại 29 tỉnh, thành trong cả nước, độ tuổi từ 15 - 60, gồm 91 nam và 36 nữ. Qua kiểm tra ban đầu, phần lớn các trường hợp được xác định nhập cư, lao động trái phép tại Campuchia và bị lực lượng chức năng nước bạn truy quét, tạm giữ.

tay ninh tiep nhan 127 cong dan duoc campuchia trao tra qua cua khau tan nam hinh anh 2
Đối tượng Nguyễn Thị Lợi đang bị truy nã (Ảnh: Lê Xuân)

Trong quá trình xác minh, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Thị Lợi (SN 1983, ngụ phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên) là đối tượng có quyết định truy nã đặc biệt của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội. Đối tượng đã được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp các đơn vị liên quan bắt giữ, xử lý theo quy định pháp luật.

tay ninh tiep nhan 127 cong dan duoc campuchia trao tra qua cua khau tan nam hinh anh 3
Cán bộ bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh lấy lời khai, làm thủ tục nhập cảnh cho các công dân được lực lượng Campuchia trao trả (Ảnh: Lê Xuân)

Ngày 15/5, sau khi hoàn tất rà soát, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tân Nam tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép, hoàn thiện thủ tục nhập cảnh theo quy định và bàn giao các công dân cho công an địa phương tiếp tục xác minh, xử lý.

tiep2-1757465306475.JPG

Tây Ninh: Tiếp nhận 79 công dân do Campuchia trao trả

VOV.VN - Ngày 10/9, Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) cùng các cơ quan chức năng hoàn tất việc xử lý hồ sơ, bàn giao 79 công dân cho Công an 22 tỉnh, thành phố xử lý theo thẩm quyền.

Nguyễn Quang/VOV -TP.HCM
Tag: Tây Ninh tiếp nhận 127 công dân Cửa khẩu Quốc tế Tân Nam phát hiện đối tượng truy nã Công an TP Hà Nội.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hưng Yên tiếp nhận 20 công dân về từ Campuchia trong tình trạng sức khoẻ yếu
Hưng Yên tiếp nhận 20 công dân về từ Campuchia trong tình trạng sức khoẻ yếu

VOV.VN - Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Hưng Yên đang tăng cường công tác xác minh nhận trở lại số công dân Việt Nam cư trú, lao động bất hợp pháp và hoạt động lừa đảo tại Campuchia.

Hưng Yên tiếp nhận 20 công dân về từ Campuchia trong tình trạng sức khoẻ yếu

Hưng Yên tiếp nhận 20 công dân về từ Campuchia trong tình trạng sức khoẻ yếu

VOV.VN - Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Hưng Yên đang tăng cường công tác xác minh nhận trở lại số công dân Việt Nam cư trú, lao động bất hợp pháp và hoạt động lừa đảo tại Campuchia.

Lâm Đồng tiếp nhận thêm 31 công dân Việt Nam bị trục xuất từ Campuchia
Lâm Đồng tiếp nhận thêm 31 công dân Việt Nam bị trục xuất từ Campuchia

VOV.VN - Ngày 17/8, Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin, 31 công dân Việt Nam, bị Campuchia trục xuất được trao trả tại Cửa khẩu quốc tế Xa Mát, tỉnh Tây Ninh. Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp tiếp nhận.

Lâm Đồng tiếp nhận thêm 31 công dân Việt Nam bị trục xuất từ Campuchia

Lâm Đồng tiếp nhận thêm 31 công dân Việt Nam bị trục xuất từ Campuchia

VOV.VN - Ngày 17/8, Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin, 31 công dân Việt Nam, bị Campuchia trục xuất được trao trả tại Cửa khẩu quốc tế Xa Mát, tỉnh Tây Ninh. Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp tiếp nhận.

Vĩnh Long tiếp nhận 3 công dân từ Campuchia, cảnh báo thủ đoạn lừa đảo
Vĩnh Long tiếp nhận 3 công dân từ Campuchia, cảnh báo thủ đoạn lừa đảo

VOV.VN - Công an tỉnh Vĩnh Long vừa phối hợp tiếp nhận 3 công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú tại địa phương, do lực lượng chức năng Campuchia trục xuất và bàn giao qua cửa khẩu quốc tế Hoa Lư.

Vĩnh Long tiếp nhận 3 công dân từ Campuchia, cảnh báo thủ đoạn lừa đảo

Vĩnh Long tiếp nhận 3 công dân từ Campuchia, cảnh báo thủ đoạn lừa đảo

VOV.VN - Công an tỉnh Vĩnh Long vừa phối hợp tiếp nhận 3 công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú tại địa phương, do lực lượng chức năng Campuchia trục xuất và bàn giao qua cửa khẩu quốc tế Hoa Lư.

Tiếp nhận 85 công dân Việt Nam liên quan hoạt động lừa đảo từ Campuchia
Tiếp nhận 85 công dân Việt Nam liên quan hoạt động lừa đảo từ Campuchia

VOV.VN - Ngày 30/7, tại Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư (tỉnh Bình Phước cũ), Đồn Biên phòng Hoa Lư (Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đồng Nai) đã phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp nhận 85 công dân Việt Nam do cơ quan chức năng Campuchia bàn giao.

Tiếp nhận 85 công dân Việt Nam liên quan hoạt động lừa đảo từ Campuchia

Tiếp nhận 85 công dân Việt Nam liên quan hoạt động lừa đảo từ Campuchia

VOV.VN - Ngày 30/7, tại Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư (tỉnh Bình Phước cũ), Đồn Biên phòng Hoa Lư (Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đồng Nai) đã phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp nhận 85 công dân Việt Nam do cơ quan chức năng Campuchia bàn giao.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật