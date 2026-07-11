Thanh Hóa phê chuẩn khởi tố 3 bị can về tội gây ô nhiễm môi trường

Tóm tắt

VOV.VN - Theo kết quả điều tra, ngày 4/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường tại cơ sở sản xuất hạt nhựa ở thôn Cổ Định, xã Tân Ninh do Trịnh Trọng Dũng (SN 1980) làm chủ. Kết quả bốc xúc, cân xác định cơ sở này đã thải trái phép ra môi trường 192.125kg chất thải rắn.

