Thanh Hóa: tạm giữ hình sự 5 nghi phạm trong đường giây trộm chó

Chiều nay (11/11), Công an huyện Thọ Xuân cho biết, rạng sáng ngày 10/11, lực lượng Công an huyện Thọ Xuân đã triệt phá một nhóm nghi phạm chuyên đi trộm chó trên địa bàn huyện do nghi phạm Trịnh Thị Tình (69 tuổi), trú tại Khu 3, thị trấn Thọ Xuân cầm đầu.



Cơ quan công an huyện Thọ Xuân đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 5 nghi phạm, gồm: Trịnh Thị Tình (69 tuổi), trú tại Khu 3, thị trấn Thọ Xuân; Đỗ Ngọc Dương (25 tuổi), trú tại thôn Phúc Thượng, xã Xuân Hòa; Nguyễn Văn Giáp, (25 tuổi); Nguyễn Tất Khoa (23 tuổi), đều trú tại thôn Thọ Tiến - xã Xuân Vinh và Nguyễn Văn Tiến (31 tuổi), trú tại thôn Phú Cường, xã Xuân Vinh huyện Thọ Xuân.

Cơ quan công an huyện Thọ Xuân đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 5 nghi phạm.

Cũng theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, đây là nhóm trộm chó lưu động liên xã, liên huyện, có tính phức tạp, manh động, gây mất an ninh trật tự tại địa phương và bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Sau một thời gian lập án đấu tranh, theo dõi, đến rạng sáng ngày 10/11/2019, lực lượng Công an huyện Thọ Xuân bắt quả tang và tạm giữ hình sự 5 nghị phạm nêu trên. Tang vật vụ án, gồm: 12 con chó, tổng trọng lượng gần 2 tạ, 2 xe máy, kích điện, bình xịt hơi cay, vỏ chai bia các loại, băng dính đen, điện thoại di động...do nhóm trộm sử dụng đi bắt chó ban đêm.

Khám xét khẩn cấp nhà Trịnh Thị Tình, lực lượng chức năng thu giữ hai lồng sắt nhốt chó và nhiều công cụ phục vụ cho việc đi trộm cắp chó.

Phương thức hoạt động của nhóm trộm chó là khi trời tối, các thành viên trong nhóm đến nhà nghi phạm Trịnh Thị Tình để lấy công cụ sử dụng, gồm: xăng dự phòng đựng vào chai nhựa giắt theo xe máy, kích điện... sau đó chia cặp (2 người/1 xe máy) rồi đi dọc theo các tuyến đường giao thông, vào các khu dân cư để tìm chó và bắt trộm.

Số chó nhốt tại nhà Trịnh Thị Tình.

Qua quá trình đấu tranh, bước đầu các nghị phạm khai nhận, ngoài lần thực hiện hành vi trộm cắp vào đêm 9/11, rạng sáng 10/11, thì các ngày trước đó còn thực hiện hành vi trộm cắp nhiều lần khác trên địa bàn huyện Thọ Xuân và các huyện lân cận, như: Thường Xuân, Ngọc Lặc, Cẩm Thủy ...Mỗi ngày, nhóm trộm chó nêu trên đã bắt được khoảng 150kg chó các loại.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thọ Xuân đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án./.