Thanh tra Bộ Công an công bố quyết định thanh tra công tác PCCC tại Phú Thọ

Ngày 19/3, tại trụ sở UBND tỉnh Phú Thọ, Thanh tra Bộ Công an tổ chức hội nghị công bố quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) đối với UBND tỉnh Phú Thọ.

Theo đó, Đoàn công tác của Bộ Công an do Trung tướng Bùi Quang Thanh, Chánh Thanh tra Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã công bố Quyết định số 33/QĐ-X05-P5 ngày 11/3/2026 về nội dung thanh tra.

Đoàn thanh tra gồm 7 thành viên, do Thiếu tướng Nguyễn Xuân Hồng, Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an làm Trưởng đoàn. Thời hạn thanh tra là 45 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định; thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2023 đến thời điểm thanh tra.

Nội dung thanh tra tập trung vào việc chấp hành các quy định pháp luật về PCCC&CNCH tại một số cơ quan, đơn vị như: Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh cùng một số UBND cấp xã và cơ sở trên địa bàn.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ khẳng định, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh tra, cung cấp đầy đủ, kịp thời hồ sơ, tài liệu và tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn hoàn thành nhiệm vụ.

“Các cơ quan, đơn vị sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến của Đoàn thanh tra để khắc phục tồn tại, vi phạm; tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về PCCC&CNCH,” ông Nguyễn Khắc Hiếu nhấn mạnh.

Đồng thời, tỉnh sẽ tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu và phát huy vai trò của toàn dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy.

Kết luận buổi làm việc, Trung tướng Bùi Quang Thanh đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ và các đơn vị liên quan nghiêm túc chấp hành quyết định thanh tra; chuẩn bị đầy đủ báo cáo, tài liệu theo yêu cầu; bố trí nhân sự và địa điểm làm việc thuận lợi cho Đoàn.

Trung tướng Bùi Quang Thanh nhấn mạnh, các thông tin, tài liệu cung cấp phải đảm bảo chính xác, trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đối với Đoàn thanh tra, yêu cầu đặt ra là làm việc khách quan, thận trọng, đúng quy trình; chỉ thanh tra các nội dung theo kế hoạch; đánh giá toàn diện, có so sánh trước và sau khi áp dụng chính sách.

“Kết luận thanh tra phải rõ ràng, chỉ ra nguyên nhân khách quan, chủ quan, từ đó kiến nghị giải pháp phù hợp, khả thi, góp phần nâng cao hiệu quả công tác PCCC&CNCH trên địa bàn tỉnh,” Trung tướng Bùi Quang Thanh yêu cầu.